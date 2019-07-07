Россияне Красильников и Стояновский одержали победу на ЧМ по пляжному волейболу
Российские «пляжники» Вячеслав Красильников и Олег Стояновский выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу в Гамбурге (Германия).
В финале российский дуэт взял верх над хозяевами соревнований — Клеменсом Виклером и Юлиусом Толе со счётом 19:21, 21:17, 15:11.
В матче за третье место представители Норвегии Андерс Мол и Кристиан Сёрум одолели американцев Три Борна и Трэвора Крэбба — 19:21, 21:15, 15:10.
Победа на турнире помогла сборной России получить лицензию на Олимпийские игры 2020 года.
Напомним, ранее в 1/8 финала выбыли две российские пары — Константин Семёнов/Илья Лешуков и Тарас Мыськив/Никита Лямин.
В женском турнире россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина проиграли на стадии четвертьфинала.
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