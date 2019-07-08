Полетаев — самый результативный игрок сборной России на предварительном этапе ЛН

Официальный сайт санкт-петербургского «Зенита» подвёл статистические итоги выступления сборной России на предварительном этапе Лиги наций. Подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли 12 матчей из 15 и вышли в «Финал шести».

Самый результативный игрок

1. Виктор Полетаев – 149 очков (4,66 за сет).

2. Ильяс Куркаев – 122 очка (2,49 за сет).

3. Егор Клюка – 120 очков (4,00 за сет).



Результативность атак

1. Игорь Кобзарь — 72,22%.

2. Игорь Филиппов — 66,67%.

3. Иван Яковлев – 65,67%.



Эффективность приёма

1. Фёдор Воронков — 53%.

2. Антон Семышев — 52%.

3. Кирилл Урсов – 50%.

Подача

1. Егор Клюка – 20 эйсов (0,67 за сет).

2. Виктор Полетаев – 14 эйсов (0,44 за сет).

3. Иван Яковлев – 9 эйсов (0,29 за сет).



Блок

1. Ильяс Куркаев – 25 блоков (0,51 за сет).

2. Игорь Филиппов – 21 блок (0,62 за сет).

3. Егор Клюка – 15 блоков (0,50 за сет).