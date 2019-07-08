Полетаев — самый результативный игрок сборной России на предварительном этапе ЛН

Официальный сайт санкт-петербургского «Зенита» подвёл статистические итоги выступления сборной России на предварительном этапе Лиги наций. Подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли 12 матчей из 15 и вышли в «Финал шести».
Самый результативный игрок
1. Виктор Полетаев – 149 очков (4,66 за сет).
2. Ильяс Куркаев – 122 очка (2,49 за сет).
3. Егор Клюка – 120 очков (4,00 за сет).
Результативность атак
1. Игорь Кобзарь — 72,22%.
2. Игорь Филиппов — 66,67%.
3. Иван Яковлев – 65,67%.
Эффективность приёма
1. Фёдор Воронков — 53%.
2. Антон Семышев — 52%.
3. Кирилл Урсов – 50%.
Подача
1. Егор Клюка – 20 эйсов (0,67 за сет).
2. Виктор Полетаев – 14 эйсов (0,44 за сет).
3. Иван Яковлев – 9 эйсов (0,29 за сет).
Блок
1. Ильяс Куркаев – 25 блоков (0,51 за сет).
2. Игорь Филиппов – 21 блок (0,62 за сет).
3. Егор Клюка – 15 блоков (0,50 за сет).
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