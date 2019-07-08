Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Полетаев — самый результативный игрок сборной России на предварительном этапе ЛН

Полетаев — самый результативный игрок сборной России на предварительном этапе ЛН
Волейбол / Сборная России 0

Официальный сайт санкт-петербургского «Зенита» подвёл статистические итоги выступления сборной России на предварительном этапе Лиги наций. Подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли 12 матчей из 15 и вышли в «Финал шести».

Самый результативный игрок
1. Виктор Полетаев – 149 очков (4,66 за сет).
2. Ильяс Куркаев – 122 очка (2,49 за сет).
3. Егор Клюка – 120 очков (4,00 за сет).

Результативность атак
1. Игорь Кобзарь — 72,22%.
2. Игорь Филиппов — 66,67%.
3. Иван Яковлев – 65,67%.

Эффективность приёма
1. Фёдор Воронков — 53%.
2. Антон Семышев — 52%.
3. Кирилл Урсов – 50%.

Подача
1. Егор Клюка – 20 эйсов (0,67 за сет).
2. Виктор Полетаев – 14 эйсов (0,44 за сет).
3. Иван Яковлев – 9 эйсов (0,29 за сет).

Блок
1. Ильяс Куркаев – 25 блоков (0,51 за сет).
2. Игорь Филиппов – 21 блок (0,62 за сет).
3. Егор Клюка – 15 блоков (0,50 за сет).

Стало известно расписание матчей сборной России в «Финале шести» Лиги наций
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент