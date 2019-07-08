Российские волейболисты вышли в четвертьфинал Универсиады с 1-го места в группе

Мужская сборная России по волейболу одержала четвёртую победу на групповом этапе Универсиады в Неаполе. Подопечные Алексея Вербова нанесли поражение команде США со счётом 3:0 (25:13, 25:15, 25:19).

Ранее сборная России выиграла у команд Португалии (3:1), Южной Кореи (3:0) и Китая (3:0). Российские волейболисты вышли в четвертьфинал соревнований с первого места в подгруппе.

Четвертьфинальные матчи в мужском турнире пройдут 11 июля. Соперник сборной России станет известен позднее — по окончании матчей третьего круга во всех четырёх подгруппах.

Всего в мужском турнире на предварительном этапе выступали 20 команд, которые были разбиты на четыре группы.

Летняя Универсиада. Волейбол. Мужчины

Группа В. Четвёртый тур

США — Россия — 0:3 (13:25, 15:25, 19:25).