Тренер сборной России U20 рассказал о товарищеских матчах с итальянками

Старший тренер калининградского «Локомотива» Игорь Курносов, являющийся главным тренером женской сборной России U20, рассказал о подготовке к предстоящему молодёжному чемпионату мира в Мексике.

«Всё было по плану. Нам очень помогли матчи с молодёжной сборной Италии, которые мы в конце июня провели на базе под Миланом. Условия там отличные. Всё рядом: зал, гостиница, ресторан. Только на улице было слишком жарко – 42 градуса. Но в зале, к счастью, этого не чувствовалось.

Что касается результата, то мы провели четыре игры. В первой уступили 2:3, во второй с таким же счётом победили. В двух других матчах мы по договорённости играли четыре партии. Третья игра осталась за итальянками 3:1, а в четвёртой получилась ничья 2:2. Причём мы вели 2:0, но затем дали возможность больше сыграть запасным, и соперницы два сета взяли. Считаю, что мы во всех встречах выглядели неплохо, посмотрели в деле всех игроков.

Сборная Италии — очень хорошая команда. Итальянки будут в Мексике одними из фаворитов», — цитирует Курносова официальный сайт «Локомотива».

Тренер также рассказал, как поработали на сборах его подопечные по «Локомотиву» Юлия Бровкина и Валерия Шевчук.



«И Юля, и Лера – молодцы! Выкладывались на тренировках максимально. Они – игроки основного состава. А Лера ещё — капитан команды», — сказал Курносов.