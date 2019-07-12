Кобзарь: сборной России нужно играть лучше

Капитан сборной России Игорь Кобзарь поделился впечатлениями от победы над командой Франции в «Финале шести» Лиги наций в Чикаго (США) со счётом 3:0 (25:16, 25:23, 25:17).



«Сейчас мы не думаем, что продолжаем предыдущий турнир. Мы сосредоточены на следующем матче. С каждой встречей нам нужно играть лучше. Нам нужно прибавить во всех компонентах и играть лучше», — приводит слова Кобзаря официальный сайт Международной федерации волейбола.

Подопечные Туомаса Саммельвуо гарантировали себе место в полуфинале турнира. Завтра, 13 июля, россияне, являющиеся действующими победителями Лиги наций, встретятся с американцами. Победитель этого матча займёт первое место в группе A. Из группы B в полуфинал уже вышла сборная Польши.