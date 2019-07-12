Кобзарь: сборной России нужно играть лучше
Капитан сборной России Игорь Кобзарь поделился впечатлениями от победы над командой Франции в «Финале шести» Лиги наций в Чикаго (США) со счётом 3:0 (25:16, 25:23, 25:17).
«Сейчас мы не думаем, что продолжаем предыдущий турнир. Мы сосредоточены на следующем матче. С каждой встречей нам нужно играть лучше. Нам нужно прибавить во всех компонентах и играть лучше», — приводит слова Кобзаря официальный сайт Международной федерации волейбола.
Подопечные Туомаса Саммельвуо гарантировали себе место в полуфинале турнира. Завтра, 13 июля, россияне, являющиеся действующими победителями Лиги наций, встретятся с американцами. Победитель этого матча займёт первое место в группе A. Из группы B в полуфинал уже вышла сборная Польши.
Сборные России, США и Польши вышли в полуфинал Лиги наций
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