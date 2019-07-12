Сборные России, США и Польши вышли в полуфинал Лиги наций

В мужской Лиге наций стали известны три полуфиналиста. Ими стали команды России, США и Польши. Действующие победители турнира россияне стартовали в «Финале шести» в Чикаго (США) с победы над французами — 3:0 (25:16, 25:23, 25:17). Ранее сборная США обыграла команду Франции со счётом 3:1 (25:16, 25:22, 23:25, 25:21).
Завтра, 13 июля, сборные России и США в очном противостоянии определят, какая из команд займёт первое место в группе.
Мужская сборная Ирана в своём первом матче «Финала шести» проиграла команде Польши со счётом 1:3 (25:21, 18:25, 20:25, 22:25). Для действующих чемпионов мира это вторая победа подряд. Самым результативным игроком встречи стал доигровщик сборной Польши Бартош Беднож, набравший 24 очка. В составе команды Ирана 22 очками отметился диагональный Амир Гафур.
Сборная Польши вышла в полуфинал с первого места в группе B. Соперником поляков в полуфинале станет проигравший в противостоянии США — Россия.
Победитель матча Бразилия — Иран в полуфинале встретится с командой, ставшей первой в группе A.
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