Бочарова/Воронина и Гусев/Шустров — в полуфинале ЧЕ U22 по пляжному волейболу

Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина вышли в полуфинал чемпионата Европы U22 по пляжному волейболу, который проходит в Анталье (Турция).

Бочарова и Воронина как победители группы напрямую вышли в 1/8 финала, где обыграли польскую пару Мартина Клода/Агата Цейнова со счётом 2:1 (17:21, 21:19, 15:5). В четвертьфинале Бочарова и Воронина нанесли поражение швейцаркам Эсми Бёбнер и Зое Верже-Депре – 2:0 (21:15, 21:16).

Ещё одна российская пара, Александра Ганенко и Анастасия Фролова, выбыла из борьбы в 1/8 финала, уступив Бёбнер/Верже-Депре – 0:2 (16:21, 13:21).

В соревнованиях мужчин Алексей Гусев и Павел Шустров вышли в полуфинал, обыграв швейцарскую пару Флориан Брир/Лео Диллер – 2:0 (21:18, 21:13). Сергей Горбенко и Василий Иванов на той же стадии уступили французскому дуэту Тимоти Платре/Тео Фуре – 0:2 (16:21, 11:21).