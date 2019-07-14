Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций, обыграв Польшу
Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций. В полуфинальной встрече подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли Польшу, которая является действующим чемпионом мира. Счёт матча 3:1 (25:19, 24:26, 25:22, 25:21).
Самым результативным игроком матча стал Виктор Полетаев, набравший 24 очка, 19 очков принёс команде Егор Клюка (2 эйса).
В финале турнира сборная России встретится с победителем пары США — Бразилия. Финальная игра пройдёт завтра, 15 июля, начало — 02:00 мск. Матч за третье место начнётся тремя часами ранее.
Подопечные Туомаса Саммельвуо на предварительном этапе выиграли 12 матчей из 15 и заняли третье место в турнирной таблице. Мужская сборная России является действующим победителем Лиги наций.
- 14 июля 2019
-
03:34
- 13 июля 2019
-
20:21
-
20:11
-
18:16
-
06:58
-
00:14
- 12 июля 2019
-
16:40
-
16:26
-
16:06
-
15:55
-
15:16
-
14:25
-
13:57
-
13:45
-
13:12
-
12:50
-
11:41
-
11:10
-
10:42
-
10:17
-
09:31
-
09:06
-
08:38
-
05:47
- 11 июля 2019
-
19:38
-
18:25
-
16:56
-
16:04
-
15:06
-
14:55
-
13:22
-
12:08
-
11:22
-
10:12
-
09:01
Партнерский контент