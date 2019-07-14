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Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций, обыграв Польшу

Российские волейболисты вышли в финал Лиги наций, обыграв Польшу
Волейбол / Сборная России 0

Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций. В полуфинальной встрече подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли Польшу, которая является действующим чемпионом мира. Счёт матча 3:1 (25:19, 24:26, 25:22, 25:21).

Самым результативным игроком матча стал Виктор Полетаев, набравший 24 очка, 19 очков принёс команде Егор Клюка (2 эйса).

В финале турнира сборная России встретится с победителем пары США — Бразилия. Финальная игра пройдёт завтра, 15 июля, начало — 02:00 мск. Матч за третье место начнётся тремя часами ранее.

Подопечные Туомаса Саммельвуо на предварительном этапе выиграли 12 матчей из 15 и заняли третье место в турнирной таблице. Мужская сборная России является действующим победителем Лиги наций.

Лига наций (м)
14 июля 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Польша
1 : 3
19:25, 26:24, 22:25, 21:25
Россия
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