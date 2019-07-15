Тренер сборной США рассказал о причинах поражения от России в финале Лиги наций

Главный тренер мужской сборной США Джон Спироу прокомментировал поражение в финальном матче Лиги наций с командой России со счётом 1:3 (23:25, 25:20, 21:25, 20:25).

«Боже, нас только что обыграла команда, которая была немного лучше нас. Думаю, у нас были шансы в первом сете. В ряде моментов мы действовали лучше, но соперники здорово подавали. Мы же подавали не так хорошо, как следовало, поэтому получили недостаточно возможностей для набора очков. По ходу матча россияне в атаке действовали всё эффективнее», — приводит слова Спироу официальный сайт FIVB.

Сборная России выиграла Лигу наций второй год подряд. В матче за третье место сборная Польши, которая является действующим чемпионом мира, разгромила команду Бразилии со счётом 3:0 (25:17, 25:23, 25:21).