Президент ВФВ: побеждать таких соперников, как Польша и США, крайне важно

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко прокомментировал победу сборной России в финальном раунде Лиги наций.
«Финал Лиги наций — это уже не тренировочный турнир. Здесь собралась шестёрка лучших команд мира. На предварительных этапах еще возможны эксперименты, но не в финальном раунде. Поэтому побеждать таких соперников, как Франция, Польша и США, крайне важно. Это элита мирового волейбола.
У нас в сборную дорога открыта всем. Несколько человек в сборной России вообще дебютировали в этой Лиге наций, в том числе и в финальном раунде. Команда действительно молодая получилась. В ближайшее время к ней присоединится несколько более возрастных волейболистов. В целом мы имеем костяк, на который можно рассчитывать в следующих турнирах", — приводят слова президента ВФВ «Известия».
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