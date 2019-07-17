Волейболистки России обыграли сборную Китая на чемпионате мира U20
В Мексике продолжается чемпионат мира по волейболу среди девушек в возрастной категории U20. В первом матче второго группового этапа сборная России обыграла представительниц Китая со счётом 3:0 (25:15, 25:14, 25:23).
Лучшей в составе россиянок стала Оксана Якушина, набравшая 14 очков. В другом противостоянии группы F сборная Италии была сильнее представительниц Бразилии – 3:0 (27:25, 25:21, 25:18). В группе F, куда попали команды США, Польши, Турции и Японии, матчи ещё не игрались.
Следующую встречу команда России проведёт 17 июля со сборной Бразилии, начало в 20:30 мск.
Напомним, что на первом групповом этапе подопечные Игоря Курносова одержали три победы. Россиянки обыграли команды Сербии (3:1), Турции (3:2) и Аргентины (3:0).
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