Волейболистки России обыграли сборную Китая на чемпионате мира U20

В Мексике продолжается чемпионат мира по волейболу среди девушек в возрастной категории U20. В первом матче второго группового этапа сборная России обыграла представительниц Китая со счётом 3:0 (25:15, 25:14, 25:23).

Лучшей в составе россиянок стала Оксана Якушина, набравшая 14 очков. В другом противостоянии группы F сборная Италии была сильнее представительниц Бразилии – 3:0 (27:25, 25:21, 25:18). В группе F, куда попали команды США, Польши, Турции и Японии, матчи ещё не игрались.



Следующую встречу команда России проведёт 17 июля со сборной Бразилии, начало в 20:30 мск.

Напомним, что на первом групповом этапе подопечные Игоря Курносова одержали три победы. Россиянки обыграли команды Сербии (3:1), Турции (3:2) и Аргентины (3:0).