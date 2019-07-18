Гамова отреагировала на флешмоб в «инстаграме» Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр, российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей «Инстаграма», устроенный на странице американской певицы и актрисы Леди Гаги.
«Я зашла просто посмотреть комментарии, о чём весь шум… И зависла. Я понимаю, почему нас не победить! А самое прекрасное, что шутят все вместе, вся страна и страны СНГ. Казахи, украинцы, россияне и т. д. Чувство юмора всё-таки великая вещь, объединяющая города и страны, всех тех, кто понимает русский язык!» — написала Гамова.
Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Гамовой.
Изначально комментарии касались отношений Леди Гаги с мужем российской модели Ирины Шейк — актёром Брэдли Купером. Однако затем пользователи стали на русском языке публиковать объявления, шутки, рецепты, никак не касающиеся Леди Гаги.
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