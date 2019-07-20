Связующая Огненович перейдёт из московского «Динамо» в турецкий «Вакыфбанк»

Сербская связующая Майя Огненович покинет «Динамо», 25-летняя волейболистка продолжит карьеру в турецком «Вакыфбанке», сообщил генеральный директор московского клуба Владимир Зиничев.



«Неожиданность, что Огненович, подписав контракт на следующий сезон с «Динамо», вдруг решила от него отказаться и ищет работу в других клубах. Были долгие переговоры с ней, с её агентом. Они оба были заинтересованы в переходе Майи в «Вакыфбанк». Когда мы об этом узнали и смирились с этим, «Динамо» вышло на прямой контакт с руководством «Вакыфбанка». Обсудив с ними все нюансы, мы нашли решение. Если игрок хочет играть не в одном клубе, а в другом, то нет смысла принуждать его.

На сегодняшний день мы договорились с этим клубом. «Вакыфбанк» выплатил нам компенсацию за расторжение контракта. Хочу отметить профессионализм работников этого клуба, их готовность к сотрудничеству. Было легко работать с ними, мы поняли друг друга. Если не произойдет никаких коллизий, то в следующем сезоне Огненович будет играть в «Вакыфбанке».



Официально трансферный период откроется в августе. Формально вопрос между клубами «Динамо» и «Вакыфбанк» решён. Осталось только завершить его в августе по правилам европейского и международного волейбола», — приводит слова Зиничева «Р-Спорт».