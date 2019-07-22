Блокирующая московского «Динамо» Манзюк: буду играть под фамилией Кригер

Блокирующая Яна Манзюк прокомментировала переход в московское «Динамо». Ранее она защищала цвета красноярского «Енисея».
«Это новый шаг, новые возможности проявить себя и проверить, на что я способна! Мандраж у меня появляется перед каждым сезоном, а сейчас он намного сильнее! Всё-таки новая команда с высокими требованиями!
Цель на сезон? Проверить свои силы! Это своего рода экзамен для меня! Плюс максимально помочь команде занять самые высокие места во всех турнирах! У меня очень хорошие отношения с Викой Русаковой, а знакома практически со всеми! С некоторыми даже играла и в принципе общаюсь отлично!" — цитирует Манзюк официальный сайт «Динамо».
Яна также сообщила, что этим летом вышла замуж.
«Лето у меня получилось очень насыщенным! Я вышла замуж! Из-за свадебных хлопот, к сожалению, не получилось никуда съездить отдохнуть… Зато я полностью посвятила себя семье и занималась здоровьем! Думаю, что на российской форме буду играть под фамилией мужа — Кригер!
Впервые мы увиделись, когда мне было лет десять. Тогда мы были совсем маленькие. Во второй раз, когда я приезжала на краевую олимпиаду. В тот момент я уже играла за московский «Луч». Но переписываться мы начали, только когда я играла последний сезон в «Заречье-Одинцово»! Потом семь лет встречались и наконец-то сыграли свадьбу!» — рассказала Манзюк.
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