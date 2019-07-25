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Российский арбитр Книжников будет работать на чемпионате Европы — 2019

Российский арбитр Книжников будет работать на чемпионате Европы — 2019
Волейбол / Сборная России 0

Российский арбитр международной категории Николай Книжников получил приглашение от Международной федерации волейбола судить матчи мужского чемпионата Европы, который пройдёт в сентябре во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах, сообщает официальный сайт нижневартовской «Югры-Самотлор».

«Традиционного отбора для судей не было. Учитывалась ежегодная работа, общий судейский опыт, знание правил, умение их применять, владение английским языком», — сказал Книжников.

Впервые европейское первенство пройдёт в четырёх странах с участием 24 национальных команд. Сборная России в группе B сыграет командами Словении, Финляндии, Турции, Македонии и Беларуси.

Мужская сборная России является действующим чемпионом Европы.

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