Российский арбитр Книжников будет работать на чемпионате Европы — 2019

Российский арбитр международной категории Николай Книжников получил приглашение от Международной федерации волейбола судить матчи мужского чемпионата Европы, который пройдёт в сентябре во Франции, Словении, Бельгии и Нидерландах, сообщает официальный сайт нижневартовской «Югры-Самотлор».



«Традиционного отбора для судей не было. Учитывалась ежегодная работа, общий судейский опыт, знание правил, умение их применять, владение английским языком», — сказал Книжников.



Впервые европейское первенство пройдёт в четырёх странах с участием 24 национальных команд. Сборная России в группе B сыграет командами Словении, Финляндии, Турции, Македонии и Беларуси.

Мужская сборная России является действующим чемпионом Европы.