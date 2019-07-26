Российские волейболистки выиграли Кубок губернатора Калининградской области
Волейболистки сборной России в третьем матче товарищеского международного турнира «Кубок губернатора Калининградской области» на площадке дворца спорта «Янтарный» взяли верх над командой Польши со счётом 3:0 (25:16, 25:20, 25:20). Ранее были повержены команды Германии (3:1) и Бельгии (3:1).
Сборная России одержала три победы в трёх играх, набрала 9 очков и стала победителем турнира.
В другом матче третьего тура сборная Германии нанесла поражение команде Бельгии (3:1) и заняла второе место на турнире. Польские волейболистки, в активе которых одна победа, — третьи. Бельгийки, потерпевшие три поражения, — четвёртые.
Волейбол. Кубок губернатора Калининградской области
Женщины. Третий тур
Россия — Польша — 3:0 (25:16, 25:20, 25:20).
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