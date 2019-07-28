Величко и Худяков выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Италии

В Пинарелла-ди-Червия (Италия) завершился этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». За медали в квартете сильнейших боролись две российские пары — Максим Худяков/Игорь Величко и Максим Сиволап/Артём Ярзуткин.

Величко и Худяков стали победителями соревнований. В полуфинале Игорь и Максим во второй раз за турнир обыграли пару Грант Голдшмидт/Лео Уильямс из ЮАР – 2:0 (21:18, 21:12). В финале Величко и Худяков взяли верх над австрийским дуэтом Флориан Эртл/Хуаннес Крац со счётом 2:1 (22:20, 15:21, 15:12).

Ранее в полуфинале Эртл и Крац нанесли поражение российскому дуэту Сиволап/ Ярзуткин – 2:1 (21:19, 17:21, 18:16). В матче за бронзовые медали Максим и Артём обыграли пару Голдшмидт/Уильямс – 2:0 (21:19, 21:14).