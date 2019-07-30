Тетюхин о приглашении Камехо в сборную России: я за то, чтобы каждому дать шанс

Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин оценил перспективы включения в состав команды волейболиста санкт-петербургского «Зенита» Ореола Камехо, который сменил гражданство с кубинского на российское.
«Пока вопрос стоит только по кубинцу. Насколько я помню, по Олимпиаде для него всё решится перед Новым годом. Других вариантов у нас нет, но в принципе я к этой теме отношусь нормально. Если человек по своим игровым качествам подходит для сборной России и хочет за неё выступать, то почему нет? Я знаю, многие с этим не согласны, но я за то, чтобы каждому дать шанс. Тем более, даже получив паспорт и попав в заявку, никто не гарантирует, что ты выйдешь на площадку. Нужно ещё выдержать конкуренцию за это место», — цитирует Тетюхина «Спорт-экспресс».
Тетюхин также охарактеризовал соперников сборной России в олимпийской квалификации. Соревнования пройдут 9-11 августа в Санкт-Петербурге.
«Самый опасный соперник – сборная Ирана. Но с учётом того, что в последний месяц Куба усилилась тремя игроками очень приличного уровня, то эта команда тоже считается одним из фаворитов турнира. С нашей победой над сборной Мексикой, я надеюсь, вопросов возникнуть не должно. Хотя я всегда опасаюсь подобных соперников. Но я думаю, что именно с Кубой и Ираном мы будем бороться за выход на Олимпиаду», — сказал Тетюхин.
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