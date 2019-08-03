Корейские волейболистки одержали вторую победу в олимпийском отборе в России

Команда Южной Кореи одержала вторую победу в матче мировой олимпийской квалификации. Матчи группы Е проходят в калининградском дворце спорта «Янтарный». Во втором туре корейские волейболистки нанесли поражение сборной Мексики со счётом 3:0 (25:21, 25:15, 26:24). По 13 очков в составе победительниц набрали диагональная Хи Чин Ким и доигровщица Ён Коун Ким.
Накануне кореянки выиграли у соперниц из Канады – 3:1, а мексиканки уступили россиянкам – 0:3.
Позднее сегодня на площадку выйдут команды России и Канады.
По итогам однокругового соревнования путёвку в Токио-2020 получит только лучший из этого квартета. Следующий шанс квалифицироваться на летние Игры у неудачников будет в январе 2020 года на континентальных отборах.
Волейбол. Олимпийская квалификация. Калининград, Россия
Женщины. Группа Е. Второй тур
Южная Корея – Мексика — 3:0 (25:21, 25:15, 26:24).
- 3 августа 2019
-
18:38
-
14:52
-
13:29
-
11:12
-
10:52
-
10:30
- 2 августа 2019
-
22:55
-
22:49
-
21:30
-
19:56
-
19:33
-
19:17
-
16:18
-
16:10
-
16:05
-
15:57
-
15:02
-
14:20
-
13:29
-
13:07
-
12:25
-
11:35
-
11:15
-
10:18
-
10:09
-
10:02
-
09:43
-
09:24
-
09:16
-
08:43
-
08:36
-
08:31
- 1 августа 2019
-
22:04
-
20:22
-
19:57