Корейские волейболистки одержали вторую победу в олимпийском отборе в России

Команда Южной Кореи одержала вторую победу в матче мировой олимпийской квалификации. Матчи группы Е проходят в калининградском дворце спорта «Янтарный». Во втором туре корейские волейболистки нанесли поражение сборной Мексики со счётом 3:0 (25:21, 25:15, 26:24). По 13 очков в составе победительниц набрали диагональная Хи Чин Ким и доигровщица Ён Коун Ким.

Накануне кореянки выиграли у соперниц из Канады – 3:1, а мексиканки уступили россиянкам – 0:3.

Позднее сегодня на площадку выйдут команды России и Канады.

По итогам однокругового соревнования путёвку в Токио-2020 получит только лучший из этого квартета. Следующий шанс квалифицироваться на летние Игры у неудачников будет в январе 2020 года на континентальных отборах.

Волейбол. Олимпийская квалификация. Калининград, Россия

Женщины. Группа Е. Второй тур

Южная Корея – Мексика — 3:0 (25:21, 25:15, 26:24).