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Корейские волейболистки одержали вторую победу в олимпийском отборе в России

Корейские волейболистки одержали вторую победу в олимпийском отборе в России
Волейбол / Пляжный волейбол 0

Команда Южной Кореи одержала вторую победу в матче мировой олимпийской квалификации. Матчи группы Е проходят в калининградском дворце спорта «Янтарный». Во втором туре корейские волейболистки нанесли поражение сборной Мексики со счётом 3:0 (25:21, 25:15, 26:24). По 13 очков в составе победительниц набрали диагональная Хи Чин Ким и доигровщица Ён Коун Ким.

Накануне кореянки выиграли у соперниц из Канады – 3:1, а мексиканки уступили россиянкам – 0:3.

Позднее сегодня на площадку выйдут команды России и Канады.

По итогам однокругового соревнования путёвку в Токио-2020 получит только лучший из этого квартета. Следующий шанс квалифицироваться на летние Игры у неудачников будет в январе 2020 года на континентальных отборах.

Волейбол. Олимпийская квалификация. Калининград, Россия
Женщины. Группа Е. Второй тур

Южная Корея – Мексика — 3:0 (25:21, 25:15, 26:24).

Олимпийская квалификация (ж). Группа E. 2-й тур
03 августа 2019, суббота. 17:00 МСК
Южная Корея
3 : 0
25:21, 25:15, 26:24
Мексика
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