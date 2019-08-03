Российские волейболисты обыграли Австралию в товарищеском матче в Петербурге

Мужская сборная России провела в Санкт-Петербурге товарищеский матч с командой Австралии. Согласно договоренности главных тренеров, игра состояла из четырёх партий. Всё завершилось в пользу команды хозяев — 4:0 (25:20, 25:22, 25:13, 25:20).

Наставник россиян Туомас Саммельвуо выпустил в стартовом составе всех игроков, не принимавших участия в победной Лиге наций — 2019 — олимпийских чемпионов Дмитрия Мусэрского, Александра Бутько и Максима Михайлова, а также опытнейшего Артёма Вольвича. В дальнейшем финский специалист планомерно проводил ротацию состава. Из результативных действий отметим четыре эйса подряд в исполнении диагонального Виктора Полетаева.

На 4 августа запланирован ещё один матч с Австралией.

С 9 по 11 августа в Санкт-Петербурге пройдёт олимпийский квалификационный турнир. 9 августа россияне сыграют с Мексикой, 10-го — с Кубой, а 11-го — с Ираном.