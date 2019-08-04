Российские волейболистки завоевали путёвку на ОИ-2020, одолев кореянок

Женская сборная России по волейболу завоевала путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио по итогам соревнований мировой олимпийской квалификации в калининградском дворце спорта «Янтарный». В заключительном матче отборочного турнира в группе Е подопечные Вадима Панкова выиграли у команды Южной Кореи со счётом 3:2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11).
Россиянки уступали кореянкам вплоть до концовки третьей партии, но сумели переломить ход встречи, сначала сравняв счёт (22:22), а затем выиграв третий сет и две оставшиеся партии.
Самым результативным игроком в составе сборной России стала диагональная Наталия Гончарова, набравшая 20 очков, и блокирующая Ирина Королёва, на счету которой 17 очков. В составе кореянок лучшей была доигровщица Ким Ён Кун, принесшая своей команде 25 очков.
Волейбол. Олимпийская квалификация. Калининград, Россия
Женщины. Группа Е. Третий тур
Россия – Южная Корея – 3:2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11).
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