Волейболистка сборной России Бирюкова вернулась в казанское «Динамо»

Доигровщица сборной России по волейболу Ольга Бирюкова подписала соглашение с казанским «Динамо», информирует официальный сайт клуба.

Бирюкова — воспитанница «Динамо». После ухода из команды играла в «Воронеже» и «Алтае» (Усть-Каменогорск), затем вернулась в казанский клуб, а потом в 2017 году отправилась в турецкий «Бешикташ». В минувшем сезоне 24-летняя спортсменка выступала в составе «Заречья-Одинцово». За подмосковную команду Бирюкова провела 27 игр и заработала 244 очка.

«Мы надеемся, что за пару лет „свободного плавания“ она приобрела достаточно профессионального и игрового опыта и сможет полноценно помочь в решении высоких задач, стоящих перед нашим клубом, а также добавит позитива и боевого духа команде», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».