Климкин возглавит «Енисей»

Александр Климкин, который работал наставником санкт-петербургского волейбольного клуба «Зенит» на протяжении двух последних сезонов, перешёл в «Енисей» и уже около месяца тренирует красноярскую команду.
С ним команда прошла сбор в Красноярске, а на следующей неделе отправится в Турцию, информирует «Спорт-экспресс».
Официально о назначении будет объявлено после того, как «Зенит» обнародует информацию о приходе на пост главного тренера Туомаса Саммельвуо. Вероятно, это произойдёт по завершении олимпийского отбора. До окончания этого турнира переговоры заморожены – главному тренеру сборной необходимо сконцентрироваться на выполнении главной задачи российского мужского волейбола на этот сезон.
Климкин был бессменным тренером «Зенита» с момента основания клуба в 2017 году. С ним питерская команда завоевала серебряные медали Суперлиги в сезоне-2017/18.
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