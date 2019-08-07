Семёнов и Лешуков одержали вторую победу на домашнем ЧЕ

Константин Семёнов и Илья Лешуков обыграли сербов Лазара Коларича и Стефана Басту со счётом 22:20, 21:16 на чемпионате Европы по пляжному волейболу в Москве. Для россиян эта победа стала второй на домашнем турнире. Они досрочно гарантировали себе выход из группы С.

Следующий матч Семёнов Илья Лешуков сыграют 8 августа с представителями Латвии Александром Самойловым и Янисом Шмединьшем.



На групповом этапе выступят по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп пройдут в 1/8 финала. Командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф предстоит сыграть стыковые матчи.



Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года.