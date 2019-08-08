Михайлов готов уступить место в стартовом составе Полетаеву ради успеха сборной

Диагональный сборной России Максим Михайлов накануне старта квалификационного турнира на Олимпиаду-2020 в Токио рассказал о конкуренции с Виктором Полетаевым.

«Считаю, что он один из сильнейших диагональных мира и находится сейчас в отличной форме. Я не строю никаких надежд. Если Витя будет играть в стартовом составе, и мы выиграем, то я за двумя руками», — опубликовала слова Михайлова пресс-служба сборной в «Твиттере».

Турнир, на котором будет разыграна олимпийская путёвка, пройдёт в Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа. Сборная России сыграет с командами Мексики, Кубы и Ирана.



Напомним, 3 и 4 августа подопечные Туомаса Саммельвуо провели два товарищеских матча с австралийцами. По договоренности между главными тренерами игры состояли из четырех партий. В обоих случаях наша команда оказалась сильнее со счетом 4:0.