«Пляжницы» Бирлова и Уколова сыграют в стыковом матче за выход в 1/8 финала ЧЕ

Россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова проиграли полькам Катаржине Коциолек и Кинге Войтасик в матче 3-го тура чемпионата Европы по пляжному волейболу — 17:21, 13:21. Однако это не помешает им продолжить выступление на турнире.
В 1-м туре россиянки уступили латвийской паре Тина Граудиня/Анастасия Кравченок, а во 2-м обыграли швейцарскую пару Лаура Калуори/Дуня Герсон.
Первое место в группе заняли представительницы Латвии, которые завоевали прямую путёвку в 1/8 финала. Второе место занял польский дуэт, а третьими оказались россиянки. Швейцарская пара покинула турнир, заняв последнее место.
Команды, занявшие вторые и третьи места, проведут стыковые матчи за право выйти в 1/8 финала.
Чемпионат Европы по пляжному волейболу проходит в Москве и завершится 11 августа.
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