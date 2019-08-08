«Пляжники» Горбенко и Лихолетов заняли последнее место в группе на ЧЕ

Россияне Сергей Горбенко и Александр Лихолетов проиграли австрийцам Клеменсу Допплеру и Александру Хорсту в матче третьего тура чемпионата Европы по пляжному волейболу — 16:21, 18:21.



Для российских спортсменов это третье поражение подряд. Ранее они уступили итальянцам Даниэле Лупо и Паоло Николаи, а также голландцам Александру Брауэру и Роберту Меувсену. Таким образом, они заняли последнее место в группе и покинули турнир.



Команды, занявшие вторые и третьи места в своих группах, проведут стыковые матчи за выход в 1/8 финала.

Ранее другой российский дуэт — Лямин и Мыськив — вышел в 1/8 финала, одержав три победы подряд.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу проходит в Москве и завершится 11 августа.