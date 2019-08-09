Клец: Саммельвуо доверяет игрокам, а они платят отличной игрой и дисциплиной

21-летний новичок «Енисея» Кирилл Клец рассказал о дебюте в сборной России, а также о том, как строит отношения с подопечными главный тренер национальной команды Туомас Саммельвуо.

«В сборной России поначалу нервничал жутко. Дрожали и ноги, и руки. Изначально мне сказали, что на Лигу наций я не поеду. Когда узнал о вызове в сборную, стал усиленно готовиться. Я ведь до этого больше месяца не тренировался, даже мяч не трогал. Приглашение стало неожиданностью, я, конечно, очень обрадовался, но переживал за своё состояние.

Саммельвуо вообще за всеми игроками следит. Прежний главный тренер Сергей Шляпников тоже меня знал, но тогда я и не надеялся на приглашение в команду, был слишком молод и неопытен для сборной. С Туомасом мы поговорили. Он сказал, что съезжу на Универсиаду, а дальше посмотрим. Если проявлю себя, получу шанс в главной команде.

Говорят, что иностранцу тяжело тренировать сборную России, потому что он не сможет разгадать русскую душу. Саммельвуо доказывает, что это заблуждение. У него отношения с командой основаны на доверии. Ты должен показывать себя на тренировках и в играх. Волейболисты все вместе приходят на завтрак, обед и ужин. Чем они занимаются в свободное время – это их дело. Саммельвуо доверяет своим игрокам. А они платят ему отличной игрой и абсолютной дисциплиной. Мне очень понравилось в сборной. Атмосфера прекрасная, ребята объединены общей целью и делают всё для её достижения. Когда я вышел, перенервничал и допустил элементарную ошибку. Никакой критики не было, наоборот все поддержали и дальше забил три из трёх в атаке", — цитируют Клеца «Городские новости».