Иранские волейболисты одержали волевую победу над кубинцами в отборе на ОИ-2020

Мужская сборная Ирана по волейболу одержала волевую победу над командой Кубы в стартовом матче олимпийского квалификационного турнира в Санкт-Петербурге. Иранские волейболисты проиграли первые две партии, но сумели сравнять счёт и выиграть тай-брейк. Встреча завершилась со счётом 3:2 (23:25, 26:28, 25:17, 25:16, 15:10) в пользу команды Ирана.
Самым результативным игроком матча стал блокирующий иранцев Али Шафиеи, принёсший своей команде 20 очков. У кубинской команды по 15 очков набрали диагональный Осниэль Мельгарехо и доигровщик Марлон Эррера.
Во втором матче в группе Е позднее встретятся команды России и Мексики.
Волейбол. Квалификационный турнир Олимпиады-2020. Санкт-Петербург
Группа Е. 1-й тур
Иран – Куба – 3:2 (23:25, 26:28, 25:17, 25:16, 15:10).
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