Семёнов и Лешуков вышли в полуфинал ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

Российские спортсмены Константин Семёнов и Илья Лешуков вышли в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Москве. В матче 1/4 финала Семёнов и Лешуков нанесли поражение итальянской паре Паоло Николай/Даниэле Лупо со счётом 2:0 (21:17, 22:20).
За выход в финал Константин и Илья сыграют с австрийским дуэтом Мартин Эрмакора/Мориц Приштауц, который на стадии 1/8 финала обыграл чемпионов мира Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского – 2:0 (21:13, 21:19).
Также в 1/8 финала завершили борьбу на чемпионате Европы россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Москва, Россия
Мужчины. 1/4 финала
Константин Семёнов/Илья Лешуков (Россия) — Паоло Николай/Даниэле Лупо (Италия) – 2:0 (21:17, 22:20)
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