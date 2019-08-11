Кубинские волейболисты обыграли Мексику в олимпийской квалификации в Петербурге

Мужская сборная Кубы по волейболу одержала первую победу на олимпийском квалификационном турнире в Санкт-Петербурге. Кубинские волейболисты в матче третьего тура соревнований уверенно выиграли у команды Мексики со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:22).

Самым результативным игроком матча стал кубинский доигровщик Хесус Хайме, принесший своей команде 26 очков. У мексиканцев 13 очков на счету диагонального Ридла Гарая.

Ранее кубинские волейболисты уступили командам Ирана (2:3) и России (0:3). Мексиканцы проиграли тем же соперникам в трёх партиях.

Во втором матче игрового дня в группе Е позднее встретятся команды России и Ирана. Победитель этой встречи получит путёвку на Олимпийские игры – 2020 в Токио.

Волейбол. Квалификационный турнир Олимпиады-2020. Санкт-Петербург

Группа Е. Третий тур

Куба – Мексика – 3:0 (25:18, 25:23, 25:22).