Кубинские волейболисты обыграли Мексику в олимпийской квалификации в Петербурге

Мужская сборная Кубы по волейболу одержала первую победу на олимпийском квалификационном турнире в Санкт-Петербурге. Кубинские волейболисты в матче третьего тура соревнований уверенно выиграли у команды Мексики со счётом 3:0 (25:18, 25:23, 25:22).
Самым результативным игроком матча стал кубинский доигровщик Хесус Хайме, принесший своей команде 26 очков. У мексиканцев 13 очков на счету диагонального Ридла Гарая.
Ранее кубинские волейболисты уступили командам Ирана (2:3) и России (0:3). Мексиканцы проиграли тем же соперникам в трёх партиях.
Во втором матче игрового дня в группе Е позднее встретятся команды России и Ирана. Победитель этой встречи получит путёвку на Олимпийские игры – 2020 в Токио.
Волейбол. Квалификационный турнир Олимпиады-2020. Санкт-Петербург
Группа Е. Третий тур
Куба – Мексика – 3:0 (25:18, 25:23, 25:22).
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