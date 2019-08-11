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Российские волейболисты завоевали путёвку на Олимпиаду-2020, обыграв Иран

Российские волейболисты завоевали путёвку на Олимпиаду-2020, обыграв Иран
Волейбол / Сборная России 0

Мужская сборная России по волейболу одержала третью победу в олимпийском квалификационном турнире в Санкт-Петербурге. Подопечные Туомаса Саммельвуо в матче третьего тура соревнований уверенно выиграли у команды Ирана со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 25:23).

Самым результативным игроком матча стал диагональный Виктор Полетаев, принесший российской команде 19 очков. 11 баллов набрал Егор Клюка, 9 — Дмитрий Волков.

Российские волейболисты одержали победу в отборочном турнире и завоевали путёвку на Олимпийские игры – 2020 в Токио. Отметим, что все матчи в Санкт-Петербурге национальная команда выиграла в трёх партиях.

Волейбол. Квалификационный турнир Олимпиады-2020. Санкт-Петербург
Группа Е. Третий тур

Россия – Иран — 3:0 (25:19, 25:23, 25:23).

Олимпийская квалификация (м). Группа E. 3-й тур
11 августа 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Россия
3 : 0
25:19, 25:23, 25:23
Иран
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