Российские волейболисты завоевали путёвку на Олимпиаду-2020, обыграв Иран
Мужская сборная России по волейболу одержала третью победу в олимпийском квалификационном турнире в Санкт-Петербурге. Подопечные Туомаса Саммельвуо в матче третьего тура соревнований уверенно выиграли у команды Ирана со счётом 3:0 (25:19, 25:23, 25:23).
Самым результативным игроком матча стал диагональный Виктор Полетаев, принесший российской команде 19 очков. 11 баллов набрал Егор Клюка, 9 — Дмитрий Волков.
Российские волейболисты одержали победу в отборочном турнире и завоевали путёвку на Олимпийские игры – 2020 в Токио. Отметим, что все матчи в Санкт-Петербурге национальная команда выиграла в трёх партиях.
Волейбол. Квалификационный турнир Олимпиады-2020. Санкт-Петербург
Группа Е. Третий тур
Россия – Иран — 3:0 (25:19, 25:23, 25:23).
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