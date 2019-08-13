Волейболисты «Кузбасса» вышли из отпуска и приступили к тренировкам в Кемерово

Игроки волейбольного клуба «Кузбасс» вышли из отпуска и начали подготовку к сезону-2019/20. Команда уже приступила к тренировкам на домашней арене в Кемерово.

«В расположение клуба прибыли: Иван Демаков, Антон Карпухов, Дмитрий Пашицкий, Егор Кречетов, Михаил Щербаков, Инал Тавасиев, Евгений Сивожелез, Богдан Гливенко, Роман Пакшин, Никита Лясов и Александр Воропаев. Сегодня игроки «Кузбасса» под руководством тренеров Олега Микановича и Дмитрия Моисеева провели первую тренировку в тренажёрном зале», — сообщает официальный сайт кемеровской команды.



В первом сборе «Кузбасса» не принимают участия диагональный Виктор Полетаев, доигровщик Ярослав Подлесных, связующий Игорь Кобзарь и либеро Лаури Керминен, а также тренеры Туомас Саммельвуо и Клаудио Рифелли. Им в составе национальных сборных России и Финляндии предстоит подготовка к чемпионату Европы, который начнётся 12 сентября.



Для «Кузбасса» первым стартом в новом сезоне будет предварительный этап Кубка России, который пройдёт с 16 по 22 сентября.