«Пляжники» Быканов и Худяков вышли в основную сетку этапа Мирового тура в Москве

На этапе Мирового тура категории «4 звезды» в Москве завершились квалификационные матчи в соревнованиях мужчин. Из трёх российских пар, которые участвовали в квалификации со второго раунда, в основную сетку отобрались только Руслан Быканов и Максим Худяков. Пары Сергей Горбенко/Александр Лихолетов и Пётр Бахнарь/Юрий Богатов завершили борьбу.

Сразу с основной сетки, минуя квалификацию, начинают соревнования ещё три российские пары: действующие чемпионы мира Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, серебряные призёры чемпионата Европы Илья Лешуков/Константин Семёнов и Максим Сиволап/Артём Ярзуткин, получившие «уайлд-кард» от организаторов.

Пляжный волейбол. Этап Мирового тура. Москва, Россия

Квалификация. Второй раунд

Быканов/Худяков (Россия) – У Цзясинь/Ха Ликецзян (Китай) – 2:0 (26:24, 21:17).

Гуто/Саймон (Бразилия) – Горбенко/Лихолетов (Россия) – 2:0 (21:14, 21:16).

Ван де Велде/Варенхорст (Нидерланды) – Бахнарь/Богатов (Россия) – 2:0 (21:18, 21:17).