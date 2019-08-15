Либеро Артём Зеленков покинул «Газпром-Югру» и перейдет в Белогорье
Как стало известно «Чемпионату», либеро Артём Зеленков в ближайшее время подпишет контракт с волейбольным клубом «Белогорье».
Игрок в межсезонье покинул питерский «Зенит» и присоединился к сургуской «Газпром-Югре», но в итоге станет новичком клуба из Белгорода.
В регулярном чемпионате -2018/19 Зеленков провёл в составе «Зенита» 22 игры, а также выходил на площадку в 6 матчах плей-офф. Ранее либеро выступал за питерский «Автомобилист» и «Динамо-ЛО».
«Белогорье» в межсезонье рассталось со связующим Романом Порошиным. Игрок перешёл в санкт-петербургский «Зенит».
Клуб из Белгорода в минувшем сезоне завоевал Кубок вызова и занял шестое место в чемпионате России. Пару связующих команды составляли Роман Порошин и Сергей Багрей.
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