«Пляжницы» Бочарова и Воронина проиграли 1-й матч этапа Мирового тура в Москве

Мария Бочарова и Мария Воронина потерпели поражение в первом матче группового раунда на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Россиянки уступили представительницам США Келли Клас и Саре Спонсил со счётом 19:21, 16:21.

В первом матче группового этапа другая российская пара Дарья Рудых/Ксения Дабижа уступила американкам Келли Ларсен и Эмили Стокман — 15:21, 8:21.

Позднее 15 августа свой первый матч на турнире проведёт ещё один российский дуэт Екатерина Бирлова и Евгения Уколова.

Напомним, участники основного раунда этапа Мирового тура поделены на восемь групп, по четыре паре в каждой. Победители выйдут напрямую в 1/8 финала соревнований. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала.