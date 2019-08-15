Нгапет – о времени матчей сборной Франции: FIVB, по-вашему, это нормально?

Доигровщик сборной Франции и казанского «Зенита» Эрвин Нгапет возмущён тем, что его национальной команде во время олимпийского отбора пришлось играть два матча фактически за 12 часов. Игрок попросил Международную федерацию волейбола (FIVB) разобраться с этой ситуацией.



«У меня только один вопрос к FIVB. По-вашему, это нормально, что после матча со Словенией мы легли спать только в 3 часа ночи, а уже в 3 часа следующего дня мы должны были играть с Польшей главный матч четырёхлетнего цикла?» — сказал Нгапет в обращении в «Инстаграме».



В польском волейбольном союзе заявили, что расписание на отбор составлял лично наставник польской сборной Витал Хейнен.



Сам Хейнен опроверг эту информацию, но заметил, что правила не запрещают хозяевам делать расписание, удобное для себя.