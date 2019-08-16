Сиволап/Ярзуткин и Быканов/Худяков не сумели выйти в плей-офф этапа МТ в Москве

Российские пары Максим Сиволап/Артём Ярзуткин и Руслан Быканов/Максим Худяков не сумели выйти в плей-офф этапа Мирового тура по пляжному волейболу элитной категории «4 звезды», который проходит в Москве.
Сиволап и Ярзуткин, получившие «уайлд-кард» от организаторов, в матче за третье место в подгруппе, дающее путёвку в плей-офф, уступили канадскому дуэту Сэм Педлоу/Сэм Шэхтер со счётом 0:2 (23:25, 19:21). Быканов/Худяков, начавшие соревнования с квалификации, проиграли испанской паре Адриан Гавира/Пабло Эррера — 0:2 (16:21, 19:21).
Ранее в 1/8 финала вышли победители группового этапа чемпионы мира—2019 Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, серебряные призёры чемпионата Европы—2019 Илья Лешуков/Константин Семёнов и Никита Лямин/Тарас Мыськив.
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