Российские «пляжники» вышли в финал этапа Мирового тура в Бельгии

В городке Кнокке-Хейст (Бельгия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». Россияне Алексей Гусев и Павел Шустров пробились в решающий поединок турнира.



В полуфинальной встрече российский дуэт одержал победу над хозяевами соревнований – бельгийской парой Тим Лемменс/Аншель Вер Ике со счётом 2:0 (21:14, 21:17). Соперник Гусева и Шустрова по финальному матчу определится в поединке между французской парой Жереми Сильвестр/Тимоти Платре и австрийским дуэтом Максимилиан Труммер/Матиас Сейзер.



С последними Гусев и Шустров уже встречались на групповом этапе и уступили со счётом 0:2 (17:21, 15:21). На данный момент это поражение является для россиян единственным на турнире.