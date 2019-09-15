Женская сборная России по волейболу в пяти сетах одолела Японию на Кубке мира

Женская сборная России по волейболу одержала вторую победу подряд на Кубке мира в Японии. Подопечные Серджио Бузато в напряжённом пятисетовом поединке одолели хозяек соревнования – команду Японии – со счётом 3:2 (25:11, 23:25, 25:27, 25:19, 15:7).



Самым результативным игроком матча стала Наталия Гончарова, набравшая 31 очко. В стартовом матче турнира в Японии россиянки разгромили команду Камеруна со счётом 3:0 (25:14, 26:15, 25:10).



В Кубке мира также принимают участие сборные Сербии, Нидерландов, Китая, Южной Кореи, Бразилии, Аргентины, США, Доминиканской Республики и Кении. Победитель будет определён по итогам кругового турнира. Соревнования завершатся 29 сентября. Действующими чемпионками являются волейболистки из Китая.