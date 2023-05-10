«Протон» сравнял счёт в серии с «Динамо-Метар». Бронзу Суперлиги разыграют в пятом матче

В Челябинске завершился четвёртый матч серии за бронзовые медали в женской волейбольной Суперлиге. Саратовский «Протон» обыграл «Динамо-Метар» со счётом 3:1 (24:26, 25:18, 26:24, 25:23) и сравнял счёт в серии — 2:2.
Напомним, первые два матча прошли в Саратове и закончились с разными результатами. Первую встречу на тай-брейке выиграл «Протон» (3:2), вторая встреча завершилась убедительной победой «Динамо-Метар» (3:0). В третьем матче «Динамо-Метар» на своей площадке победило на тай-брейке со счётом 3:2. Пятая игра пройдёт в Саратове 14 мая, она и определит обладателей бронзовых медалей.
В регулярном чемпионате «Протон» занял пятое место, а «Динамо-Метар» — шестое.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Серия за третье место. Четвёртый матч
«Протон» (Саратов) — «Динамо-Метар» (Челябинск) – 3:1 (24:26, 25:18, 26:24, 25:23).
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