«Белогорье» обыграло «Динамо-ЛО» и выиграло серию за пятое место Суперлиги

Волейболисты «Белогорья» выиграли серию за пятое место чемпионата России, обыграв в пятом решающем матче серии «Динамо-ЛО». Игра, проходившая в Белгороде, завершилась уверенной победой хозяев площадки в трёх сетах — 3:0 (25:22, 30:28, 25:14).
Напомним, «Белогорье» одержало уверенные победы в обоих стартовых матчах серии за пятое место Суперлиги. На своей площадке белгородский клуб ни отдал соперникам ни одного сета. После этого волейболистам «Динамо-ЛО» удалось одержать две победы подряд и сравнять счёт в серии.
В регулярном чемпионате «Белогорье» заняло пятое место, а «Динамо-ЛО» — седьмое.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Серия за пятое место. Пятый матч
«Белогорье» (Белгород) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 3:0 (25:22, 30:28, 25:14).
Счёт в серии – 3-2.
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