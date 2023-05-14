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«Белогорье» обыграло «Динамо-ЛО» и выиграло серию за пятое место Суперлиги

«Белогорье» обыграло «Динамо-ЛО» и выиграло серию за пятое место Суперлиги
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Волейболисты «Белогорья» выиграли серию за пятое место чемпионата России, обыграв в пятом решающем матче серии «Динамо-ЛО». Игра, проходившая в Белгороде, завершилась уверенной победой хозяев площадки в трёх сетах — 3:0 (25:22, 30:28, 25:14).

Напомним, «Белогорье» одержало уверенные победы в обоих стартовых матчах серии за пятое место Суперлиги. На своей площадке белгородский клуб ни отдал соперникам ни одного сета. После этого волейболистам «Динамо-ЛО» удалось одержать две победы подряд и сравнять счёт в серии.

В регулярном чемпионате «Белогорье» заняло пятое место, а «Динамо-ЛО» — седьмое.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Серия за пятое место. Пятый матч

«Белогорье» (Белгород) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 3:0 (25:22, 30:28, 25:14).

Счёт в серии – 3-2.

Пари Суперлига - плей-офф (м). Серия за 5-е место. 5-й матч
14 мая 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 0
Динамо-ЛО
Ленинградская область
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Новости. Волейбол
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