Волейболист «Зенита-Казань» Михайлов: Алекно и Вербов — представители двух эпох

Олимпийский чемпион по волейболу, нападающий казанского «Зенита» и сборной России Максим Михайлов сравнил двух наставников команды – Владимира Алекно и Алексея Вербова.

«Алекно и Вербов – представители двух эпох, школ. Алексей Игоревич работает в соответствии с новыми веяниями российского волейбола, Владимир Романович больше приверженец волейбола начала нулевых. Алекно, по мне, более требовательный. Алексей Игоревич больше доверяет игрокам, но при этом, конечно, тоже может потребовать от твоей работы многого. Оба тренера отличные психологи. Этот фактор делает и Алекно, и Вербова уникальными наставниками.

С ходу и не скажешь, какие черты волейбола Романовича есть у Вербова. Всё-таки каждый тренер старается привить свой стиль волейбола команде. Кардинально разный подход в работе у этих двух специалистов, поэтому про какие-то отличительные особенности волейбола Алекно у Вербова трудно сказать. Единственное – Алексей Игоревич в этом сезоне стал эмоциональнее, мог по ходу сезона и прикрикнуть на игроков. Подобное умение завести свою команду в нужный момент было козырем Алекно.

Алекно заявил, что хочет возобновить тренерскую карьеру? Алекно – культовая фигура для российского спорта, так что идея с возвращением просто отличная», — приводит слова Михайлова «Татар-информ».