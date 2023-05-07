«Зенит» кровью выстрадал чемпионство! Судьба вернула им должок за прошлый сезон

Казанский «Зенит» не дал москвичам сделать чемпионский хет-трик: команда Алексея Вербова выдала фантастическую серию из трёх матчей, причём финальную точку поставила на тай-брейке, отыгравшись с 0-2. Такие команды и должны становиться чемпионами страны: в пяти партиях, уступая брейковые мячи в решающей! Этот текст не про цифры, расстановку и процент в нападении, он – про драму двух лучших команд в российском волейболе!

Формат плей-офф — топ!

А её было не избежать – «Зенит» и «Динамо» шли вровень по сезону: 30 матчей и разница между первым и вторым местом – три очка. Остальные и вовсе не дышали в спину: были на приятном расстоянии. Так что золотые медали и звание чемпиона разыграли те, кто был очень хорош на дистанции, а не в отдельном матче. Да, да, это очередной «привет» формату «Финала шести», где единственная битва решала буквально всё: там тебе ни драмы, ни мучительных ожиданий, ни реально выстраданной победы. А в спорте, кажется, так и должно быть: только через препятствия и преодоления. Лёгкая прогулка 3-0 и «по домам» не об этом.

«Зенит» из Казани взял первое чемпионство за пять лет Фото: РИА Новости

Поэтому в волейбольном комьюнити и ходили толки: а может ли «Динамо» взять титул в серии, а не в отдельно взятом матче? Даже сам капитан москвичей Павел Панков будто парировал скептикам перед сезоном и говорил, что клуб готов ответить на этот вопрос результатом. Итог мы узнали сегодня.

Огненный пятисетовый триллер

«Зенит» взял дебютный титул при тренерстве Алексея Вербова и первый – с сезона-2017/2018. Хотя сам он – бывший игрок казанцев – становился чемпионом лиги в качестве игрока-либеро семь раз. Но, кажется, 41-летнему специалисту по силам побить и этот рекорд: такой праймовый и слаженный «Зенит» остановить нелегко. Однако, думается, таких побед не видать командам без выбивающих проигрышей. И как тут не вспомнить прошлый сезон: невероятная серия из 27 матчей без поражения и такой бесхарактерный полуфинал с «Локомотивом» – 3-0 и «Зенит» борется лишь за бронзу ЧР.

В этом году это совсем другая команда. И третья встреча это показала. Да, домашние матчи в Казани решили полдела, но там и условия приятные – родные стены помогают. А в этой серии плей-офф почти весь результат делался на своей территории. Так что всё решалось в Москве – и итог не был очевиден. Он по сути соответствовал финальному счёту на табло – всё на тоненького: 25:23, 25:23, 17:25, 28:30, 13:15!

Кровавый нос Кристенсона и травма Панкова

Игру можно было поделить на две части: до и после травмы Павла Панкова. У «Зенита» чёрными пятнами проступали 15% приёма и неудачная реализация в нападении лидера Максима Михайлова: одна атака из восьми в первом сете. Хотя дома у него было 35 очков и 60% в нападении. Причём во втором матче его так и ни разу не зачехлили. Ситуацию как-то пытался выправить связующий. В третьем, взятом Казанью сете, он выкрутил приём с 17% на 80% — в атаке.

И как только «Зенит» набрал ход, а борьба стала намекать на продолжительный матч, сломался коллега по амплуа Майки – Панков: он неудачно приземлился после забитого мяча и потянул бедро. Причём этот переходящий мяч Павел мог разыграть с партнёрами, но посчитал, что сам заколотит очко. Ногу замораживали, но связующий так и не вернулся на площадку.

Травма Павла Панкова Фото: кадр трансляции

А появившийся на площадке Чес, или Чеславс Свентицкис, едва ли так быстро мог наладить связь с игроками: первые мячи после вынужденной замены связки практически не касались: пасовал кто угодно, но не он.

Так что спасать положение пришлось диагональному: Цветан Соколов едва не закрыл матч на серии своих пушечных первых. Он вышел на подачу при счёте 21:24 – матчболе «Зенита» – и положил четыре эйса подряд. Раз за разом не принимал Сэм Деру, а тайм-ауты и видеоповторы никак не сбивали болгарина с курса. Но пара неверных решений в атаке – и пятая партия.

На решающем тай-брейке продолжилась плотная гонка за лидерство: она настолько накалилась, что в борьбе Ярик Подлесных едва не вырубил связку «Зенита»: попал в лицо Майке во время атаки. Поначалу американец даже не почувствовал выступившей крови, затем её тут же попытались остановить.

Разбитый нос Майки Кристенсона Фото: Кадр трансляции

В этот момент хозяева начали вроде бы нащупывать отрыв: эйс Антона Семышева в уголок, казалось, подписал приговор «Зениту». Но тут же на первый план вышел уже диагональный гостей: Михайлов оформил два эйса и из 12:11 сделал 12:13 – отыграл и взял брейковое очко. А следом тройной блок Казани забрал пойнт и титул чемпиона России!

И ведь символично, что сильнейшей командой страны стал именно «Зенит»: прошедший через тотальное разочарование прошлого сезона клуб сумел принять результат и ментально стать сильнее. Судьба точно вернула им должок!