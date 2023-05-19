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Клуб «Белогорье» объявил об уходе Бориса Колчина с поста главного тренера

Главный тренер волейбольного клуба «Белогорье» Борис Колчин покинул свой пост, сообщает пресс-служба команды. При этом специалист останется в системе белгородского клуба.

«Спасибо за Вашу работу, Борис Николаевич!» — говорится в сообщении пресс-службы «Белогорья».

Имя нового главного тренера команды будет сообщено позднее.

Напомним, Колчин возглавлял «Белогорье» с 2021 года. Под руководством специалиста команда заняла пятое место в минувшем сезоне чемпионата России. Ранее Колчин работал в московском «Динамо», «Факеле», «Урале», а также входил в тренерский штаб сборных России и Латвии.

Ранее стало известно об уходе из «Белогорья» российского волейболиста, связующего Игоря Колодинского. В составе «Белогорья» волейболист неизменно становился чемпионом России с 2003 по 2005 год.