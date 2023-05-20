Екатерина Гамова оценила шансы российских волейболистов на выступление на ОИ-2024

Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова высказалась о возможном выступлении российских волейболистов на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Гамова подчеркнула, что в случае допуска атлетов на соревнования им обязательно нужно выступить.

«Пропуск Олимпийских игр будет ударом для любого спортсмена и любого вида спорта, волейболисты не исключение. Нам остаётся только надеяться, но шансы невелики, к сожалению. Я верю в небольшой шанс. У меня нет уверенности в том, что мы точно поедем на Игры, но если остаётся даже мизерный шанс, то я буду верить до конца.

Если мы отберёмся, то нужно обязательно ехать и не слушать людей, которые говорят об обратном. Иначе ответные санкции будут ещё строже, они ударят по спорту ещё сильнее», — приводит слова Гамовой ТАСС.