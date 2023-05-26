Тренер новосибирского «Локомотива» Константинов возглавил сборную Болгарии по волейболу

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» (Новосибирск) Пламен Константинов возглавил сборную Болгарии по волейболу. Ранее, в 2014–2018 годах, специалист уже возглавлял команду страны. В текущем сезоне Константинов будет готовить сборную Болгарии к Олимпийским играм в Париже (Франция), которые пройдут в 2024 году.
Фото: МВК «Локомотив Новосибирск»
«Для меня работа в национальной команде всегда была чем-то особенным. Мы должны радовать наших болельщиков красивой игрой, также мы приложим все наши силы, чтобы вернуть позиции нашей сборной на лидирующие места. Последние сезоны были непростыми для игроков, но с поддержкой фанатов и верой в наши силы всё получится. Лучшим решением для сборной станет сочетание молодых и опытных спортсменов. В предолимпийский год мы должны наработать взаимодействия и взять максимум того, что у нас есть на текущий момент», — приводит слова Пламена Константинова пресс-служба МВК «Локомотив Новосибирск».
Также в тренерский состав сборной Болгарии по волейболу вошли Андрей Жеков, основной помощник Константинова в новосибирском «Локомотиве», Георги Петров, главный тренер «Локомотива-СШОР», и Венислав Наумов, специалист по физической подготовке.
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