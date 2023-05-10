«Это самая выстраданная медаль при мне». Главный тренер «Локомотива» — о бронзе ЧР

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал завоевание бронзовых медалей чемпионата России среди команд Суперлиги.

«Самая выстраданная медаль, которую мы добывали с Новосибирском при мне. Думаю, команда заслужила – она прошла через много проблем, что добавляет бронзе цену. Хорошо, что получилось по ходу матча выпустить тех, кто вытащил первую половину сезона — они добыли результат. За счёт поддержки друг друга и получается в последние годы постоянно быть призёрами. Это показывает стабильность команды, несмотря на изменения в составе. Спасибо всем: медицинскому штабу, который работал 24/7, руководство и в целом организации в клубе – одной из лучших в мире. А я знаю, я работал в восьми клубах», — сказал Константинов на послематчевой пресс-конференции.