«Это самая выстраданная медаль при мне». Главный тренер «Локомотива» — о бронзе ЧР

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал завоевание бронзовых медалей чемпионата России среди команд Суперлиги.
«Самая выстраданная медаль, которую мы добывали с Новосибирском при мне. Думаю, команда заслужила – она прошла через много проблем, что добавляет бронзе цену. Хорошо, что получилось по ходу матча выпустить тех, кто вытащил первую половину сезона — они добыли результат. За счёт поддержки друг друга и получается в последние годы постоянно быть призёрами. Это показывает стабильность команды, несмотря на изменения в составе. Спасибо всем: медицинскому штабу, который работал 24/7, руководство и в целом организации в клубе – одной из лучших в мире. А я знаю, я работал в восьми клубах», — сказал Константинов на послематчевой пресс-конференции.
- 10 мая 2023
-
22:27
-
22:16
-
21:45
-
21:08
-
20:53
-
18:19
-
17:31
-
17:20
-
14:28
-
14:17
-
13:34
-
13:17
-
09:00
- 8 мая 2023
-
19:58
-
18:52
-
17:40
-
17:32
-
10:00
- 7 мая 2023
-
23:55
-
22:32
-
21:12
-
21:07
-
20:52
-
20:34
-
20:13
-
19:51
-
09:00
- 6 мая 2023
-
04:53
- 5 мая 2023
-
12:35
-
12:22
-
11:58
- 4 мая 2023
-
23:33
-
23:10
-
22:45
-
21:28