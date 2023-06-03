Диагональная сборной Турции перешла в «Локомотив» из Калининградской области

Волейболистка сборной Турции Эбрар Каракурт в сезоне – 2023/2024 будет выступать за «Локомотив» из Калининградской области, сообщает официальный сайт клуба. Ранее она играла за итальянский клуб «Игор Горгондзола Новара».

23-летняя волейболистка в сезоне — 2022/2023 стала лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Италии, набрав 510 очков. С учетом плей-офф, где её команда дошла до полуфинала, на счету Каракурт в 30 матчах 576 очков (481 в атаке, 50 на блоке и 45 эйсов) и второе место в списке самых результативных игроков.

Турецкая диагональная за свою карьеру выигрывала Лигу чемпионов, была призёром клубного чемпионата мира. С национальной командой Каракурт по разу выигрывала серебро и бронзу чемпионатов Европы и Лиги наций.