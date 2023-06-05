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Доигровщица Ангелина Сперскайте вернулась в «Динамо-Ак Барс»

Доигровщица Ангелина Сперскайте вернулась в «Динамо-Ак Барс»
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Доигровщица Ангелина Сперскайте подписала контракт с командой «Динамо-Ак Барс», сообщает пресс-служба казанского клуба. 26-летняя волейболистка уже выступала в Казани в сезоне-2021/2022.

Прошлый сезон Сперскайте провела в челябинской команде «Динамо-Метар». Ангелина набрала 485 очков по итогам чемпионата Суперлиги и стала пятой по результативности среди всех игроков лиги. Также она помогла «Динамо-Метар» впервые в истории войти в четвёрку лучших команд чемпионата и завоевала вместе с ней бронзу Кубка России.

С «Динамо-Ак Барс» Сперскайте выигрывала Кубок России – 2021.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Динамо-Ак Барс» стало третьим в регулярном чемпионате, но в первом раунде плей-офф уступило «Динамо-Метару» — 1-2.

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